Polizeikontrollen in Gadmen – Sechs Fahrzeuge waren massiv zu schnell unterwegs Ende Juni und Anfang Juli hat die Kantonspolizei Bern am Sustenpass in Gadmen sechs Fahrzeuge mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen.

Ein Töff am Sustenpass (Symbolbild).

Die Kantonspolizei Bern hat zwischen 27. Juni und 3. Juli in Gadmen (Gemeinde Innertkirchen) am Sustenpass Geschwindigkeitskontrollen ohne Anhaltemannschaft durchgeführt. «Dabei wurden ausserorts insgesamt sechs Fahrzeuge mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen», schreibt die Polizei in einer Medienmitteilung.

Ein Autolenker, der am 2. Juli gegen 17.40 Uhr die Kontrollstelle nach Abzug der gesetzlichen Toleranz mit einer Geschwindigkeit von 149 km/h passierte, konnte kurze Zeit später in Pratteln (Kanton Basel-Landschaft) angehalten werden. Erlaubt sind auf dem entsprechenden Strassenabschnitt maximal 80 km/h. «Der 31-Jährige zeigte sich im Rahmen der Einvernahme geständig, das Auto gelenkt zu haben», heisst es weiter.

Die Ermittlungen zu den fünf weiteren lenkenden Personen der Fahrzeuge – drei Motorräder und zwei Autos – sind laut Kantonspolizei weiterhin im Gang. Sie werden sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.

