Regierungskrise in Österreich – Sebastian Kurz muss unangenehme Fragen beantworten Der normalerweise geschickt agierende Kanzler kommt aus den schlechten Schlagzeilen nicht heraus. Enge Mitarbeiter geraten ins Visier der Justiz, Parlamentarier durchleuchten seinen Aufstieg. Simon Widmer

Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz in seinem Büro. Foto: Joe Klamar (AFP)

Es läuft gerade nicht so richtig rund für Sebastian Kurz. Dabei war der österreichische Kanzler vergangene Woche extra zusammen mit der dänischen Ministerpräsidentin zu Besuch beim Impfweltmeister Israel, um die Gründung einer Stiftung zur Bekämpfung von Covid-19 zu planen. Sie soll die Basis für eine gemeinsame Impfstoffproduktion sein.

Viele Stunden im Flieger hin, viele Stunden zurück, kurzer Touchdown in Jerusalem, dazu noch eine Pressekonferenz in Wien. Und doch fand sich die Initiative des Kanzlers in den heimischen Medien unter «ferner liefen».