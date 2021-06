Festival in Spiez – Seaside findet statt – aber nur mit wichtiger Änderung Peter Maffay, Patent Ochsner, Jethro Tull und Co. im September vor Tausenden in der Spiezer Bucht? Ja, sagen die Verantwortlichen. Aber die Sitzplatzpflicht bei Konsumationen muss fallen.

Stimmungsbild aus der Vogelperspektive vom Seaside Festival 2019. Foto: PD

Wegen der Corona-Pandemie stand die Durchführung des Seaside Festival in der Spiezer Bucht nach 2020 auch dieses Jahr auf der Kippe. «Die jüngsten Öffnungsschritte geben der Veranstaltungsbranche nun die dringend notwendige Perspektive», schreiben die Organisatoren in einer Medienmitteilung. Events mit 10’000 Personen sollen laut Bundesrat bereits ab 20. August wieder stattfinden können.

Zwar sei die Vorlaufzeit, einen Anlass in dieser Grössenordnung auf die Beine zu stellen, mit drei Monaten sehr knapp bemessen. «Umso grösser ist aber die Freude bei allen Beteiligten, überhaupt wieder Events durchführen zu können.» Durch vereinte Kräfte und eine grosse Portion Flexibilität sollte die Austragung des Seaside Festival mit Peter Maffay, Patent Ochsner, Hecht, Jethro Tull und UB40 vom 3. und 4. September in Spiez gelingen, heisst es weiter. Nicht dabei sein können laut Mitteilung Sons of the East am Freitag und Kim Wilde am Samstag. Ersatz für die beiden Acts würden in Kürze bekannt gegeben. Weitere Änderungen bleiben aufgrund geltender Reisebedingungen vorbehalten.