Seaside Festival Spiez – Jeder Open-Air-Gast produziert 640 Gramm Abfall Sie verrichten Drecksarbeit und werden dafür von Publikum und Stars gefeiert. Über 40 Personen wirken im Seaside-Reinigungsteam mit. Was fällt am Buchtfestival an Müll an? Jürg Spielmann

Die Reinigungsutensilien stehen parat: Für die 140 Seaside-Toiletten werden 80’000 Papierhandtücher, gegen 3000 Rollen WC-Papier und bis zu 70 Liter Handseife verbraucht. Foto: Jürg Spielmann

Es sind beachtliche Zahlen: 10’830 Kilogramm Abfall fallen am Seaside Festival an, davon werden 6700 Kilo rezykliert oder wiederverwertet. Knapp vier Tonnen Glas und eine Vierteltonne PET wurden entsorgt, sowie etwas mehr als eine halbe Tonne Bioabfall, sprich Essensreste, ging an einen Betrieb in der Region. Markus Schärer, Leiter des Spiezer Gemeindewerkhofs und in der Seaside-Infrastruktur tätig, nennt die Mengen vom Vorjahr.

Die diesjährigen Zahlen stehen noch aus, das Festivalareal in der Bucht wird seit Sonntagnacht geräumt und gesäubert. 2022 fielen bei 17’000 Besuchenden 637 Gramm «Ghüder» pro Open-Air-Gast an, den dieser bevorzugt in einer der 45 Abfallstationen entsorgte. Die diesjährigen Werte dürften sich laut Schärer in ähnlichem Rahmen bewegen.

19’500 verkaufte Tickets am Seaside 2023 Gegenüber den 18’000 Besucherinnen und Besuchern im Jahr 2021 und den 17’000 im letzten Jahr konnte das Seaside Festival in Spiez heuer kräftig zulegen: «Für Freitag waren 9500 Tickets verkauft worden, der Samstag war mit 10’000 Leuten ausverkauft», sagte Philippe Cornu, Geschäftsführer der Berner Seaside Festival AG, die zum Branchenriesen Gadget abc gehört, nach Festivalschluss. «Wir sind sehr zufrieden, das Programm war ein starker Faktor, der gepasst hat.» In der Bucht traten unter anderen Wincent Weiss, Jan Delay, Die Fantastischen Vier, Mando Diao oder Kim Wilde auf. Die Veranstalter profitierten auch von Wetterglück, war es doch bedeutend trockener, als es die Prognosen vorhergesagt hatten. Am vermeintlich nassen Samstag etwa hatte einzig der Opener Nils Burri Pech: Während des Konzerts des Oberländers regnete es in Strömen. «Das Wetter hat einen massiven Einfluss auf die Grundstimmung», so Cornu. Letztere sei denn «überaus entspannt» gewesen, nennenswerte Zwischenfälle sollen sich keine ereignet haben. (jss)

Er ist zusammen mit Franziska Luttenbacher und deren Partner René Schnidrig für die Geländereinigung und die Abfallentsorgung im Areal zuständig. Das in Kandersteg wohnhafte Paar ist mit seiner Spiezer Firma Schnidrig Reinigungen seit Anbeginn des Festivals 2017 um eine saubere Sache besorgt. Sie waren von den Berner Seaside-Veranstaltern angefragt worden, ihr Abfall- und Reinigungskonzept stach.

«Wir stehen täglich mit 13, 14 eigenen Leuten sowie 30 Matrosinnen und Matrosen, also Festivalhelfern, in zwei Schichten im Einsatz», sagt René Schnidrig. Die beiden Arbeitstage von ihm und seiner Partnerin sind besonders intensiv und lang. «Je 20 Stunden am Freitag und Samstag dürften es schon sein.» Er spricht von einer willkommenen Abwechslung zum Alltag.

Forsters Lob und Bares

Ein Musikfestival geht nicht nur ins Ohr, sondern auch durch den Magen. Vor allem zur Sauberkeit der WC-Anlagen würden sie Jahr für Jahr positive Rückmeldungen erhalten, sagt Franziska Luttenbacher. Anders als bei vergleichbaren Anlässen wird die Notdurft nicht in Toi-Toi-Kabäuschen verrichtet, sondern in WC-Wagen, wo es auch nie an Papier und Handseife mangeln soll. «Ein hoher Standard im Sanitärbereich war den Seaside-Machern von Anfang an wichtig», so Schnidrig.

Die insgesamt 140 Toiletten – auch die öffentlichen, die sich auf dem Festivalgelände befinden – werden an den zwei Tagen mit 2500 bis 3000 Rollen WC-Papier, 60 bis 70 Litern Handseife und 80’000 Papierhandtüchern ausgestattet.

Für die Reinigung und den Abfall am Seaside Festival verantwortlich: Franziska Luttenbacher mit ihrem Partner René Schnidrig von der gleichnamigen Spiezer Reinigungsfirma (l.) und Werkhof-Leiter Markus Schärer, der auch in der Seaside-Infrastruktur mitwirkt. Foto: Jürg Spielmann

Für Markus Schärer verrichtet das Reinigungsteam einen der wichtigsten Festivaljobs überhaupt. «Wenn man aufs stille Örtchen muss, hat man dieses gerne einladend und, vor allem, noch lieber sauber.» Etwas, das in Spiez vor Jahren selbst dem deutschen Popsänger Mark Forster aufgefallen sein soll. «Er habe an einem Musikfestival noch nie so blitzblanke Toiletten gesehen», zitiert René Schnidrig stolz den Seaside-Hauptact von 2019.

Auch die Besucherinnen und Besucher schätzen und honorieren die saubere Büez. «Nicht selten gibt es neben Lob für die Putzenden auch gleich noch ein 10er- oder 20er-Nötli», weiss René Schnidrig. Kaum jemand dürfte am bargeldlosen Festival mehr Trinkgeld machen als die Heinzelmänner und -frauen von der Putzequipe.

1 / 17 «Sie ist weg» ist einer der Hits der Stuttgarter Hip-Hop-Combo Die Fantastischen Vier. Smudo, Thomas D. und Co. spielen den Song während ihres packenden Auftritts – und sind dann auch weg. Keine fünf Minuten nach Konzertende wird das Quartett aus dem Festivalgelände gefahren. Und Letzteres dafür im Bereich der Zufahrt beim Freibad gar kurzzeitig gesperrt. Sie hätten es vorgezogen, direkt nach Konzertschluss ins Hotel nach Zürich zu fahren, wie Festivalmacher Philippe Cornu erklärte. Foto: Jürg Spielmann

Jürg Spielmann ist Redaktor und schreibt vorwiegend über die Region Spiez. Er gestaltet als Tagesleiter Digitalkanal und Printausgabe und berichtet von Skiweltcup-Pisten oder Open-Air-Bühnen. Er ist Mitglied des Tamedia-weiten Netzwerks Newsaufbereitung. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.