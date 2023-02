Film «Superpower» – Wie Sean Penn zum Hauptdarsteller in seiner Selenski-Doku wurde Der Regisseur wollte eine witzige Dokumentation über den Aufstieg Wolodimir Selenskis vom Komiker zum Präsidenten drehen. Das erste Interview fand am Tag des russischen Überfalls statt. Philipp Bovermann

Während die Raketen einschlugen, fand das erste Treffen statt: Sean Penn (r.) und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski. Foto: AP/Keystone

Es war noch keinen Tag her, dass Russland die Ukraine überfallen hatte, da tauchten am 24. Februar 2022 diese Fotos auf: Sean Penn mit einem Militärhelm. Sean Penn in einem Raum, in dem offenbar eine Pressekonferenz stattfindet, eine ukrainische Flagge steht in einer Ecke, der Schauspieler sitzt dort mit wild zerzaustem Haar und einer Sonnenbrille im Gesicht, wie im sprichwörtlich falschen Film – so fühlten sich damals wohl die meisten Menschen in der westlichen Welt: Eine Nuklearmacht führte Krieg in Europa, und Sean Penn war mittendrin, ohne das geplant zu haben.