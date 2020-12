0:2-Niederlage in Siders – SCL verliert letztes Spiel des Jahres Der SC Langenthal verliert beim HC Sierre wegen zweier Tore in den Schlussminuten. Bereits am 2. Januar muss der SCL erneut ins Wallis reisen. Daniel Gerber

Jack Walker (links) und Langenthal mussten eine bittere Niederlage einstecken. Foto: Leroy Ryser

Obwohl Eric Himelfarb nach seiner Rückkehr erst den zweiten Match mit dem Team bestritten hat, harmonierte er bereits gut mit seinen Linienkollegen Eero Elo und Marc Kämpf. Doch der HC Sierre zeigte sich in der Abwehr nahezu undurchlässig organisiert. Schüsse aus guten Positionen konnten über die gesamten 60 Minuten nur selten auf HCS-Keeper Remo Giovannini abgefeuert werden.

Zu den besten Gelegenheiten des Spiels gehörte ein Abschlussversuch von Sierre-Stürmer Eric Castonguay: Er trickste SCL-Goalie Pascal Caminada am einen Pfosten aus, fuhr hinter dem Tor durch und wollte die Scheibe mittels eines «Buebe-Trickli» im Gehäuse unterbringen. Doch die Scheibe kullerte wenige Zentimeter vor dem Tor parallel zur Torlinie am Langenthaler Kasten vorbei.

Beim HC Sierre ist es Dany Gelinas gelungen, eine Euphorie zu entfachen, die Mannschaft mitzureissen und so einzustellen, dass sie enge Spiele gewinnen kann. Ein Maxime Montandon ist beispielsweise im Mittelwallis zum Captain gereift, er und sein Bruder Arnaud Montandon – ihr Vater ist der legendäre Gil Montandon – entschieden die Partie in den Schlussminuten. Der HC Sierre ist einer der stärksten Aufsteiger der letzten Jahre. Kein anderer Liga-Neuling war in der letzten Zeit bereits in der zweiten Saison nach so vielen Runden noch so weit oben klassiert wie die Walliser.

Nächste Reise ins Wallis

SCL-Verteidiger Luca Christen: «Über 60 Minuten waren sie klar das bessere Team, wir haben unglücklich verloren, das darf nicht passieren.» Denn da und dort hätte der SCL durchaus in Führung gehen können. «Wir hatten unsere Chancen. Sie sind ein gutes Team, aber hier müssen wir drei Punkte holen.»

Nach der punktelosen Dienstreise zum HC Sierre folgt auch das nächste Duell des Teams von Trainer Jeff Campbell im Wallis. Am 2. Januar 2021 gastiert Langenthal beim EHC Visp. Das nächste Heimspiel wartet anschliessend am 6. Januar gegen den HC Thurgau.