Reto Kläy mit EV Zug zu Gast – SCL-Urgestein zurück in Schoren Als Spieler und Sportchef hat Reto Kläy den SC Langenthal geprägt. Seinen früheren Verein will er vor dem Cup-Achtelfinal nicht abschreiben. Julian Perrenoud

Bereits seit über sechs Jahren amtet Reto Kläy im ambitionierten Zug erfolgreich als Sportchef. Foto: PD

An einem Punkt wurde er dem Verein als Spieler zu teuer. Die Geschäftsleitung des SC Langenthal schlug deshalb Reto Kläy vor, er könne doch seinen Lohn clubintern gleich selber finanzieren. Kläy, nach dem Aufstieg im Jahr 2002 in der ersten Saison der zweithöchsten Eishockey-Liga zum SCL gestossen, brachte Erfahrung ins Team. Im Oberaargau agierte aber auch er nur als Halbprofi, das Vereinsbudget war begrenzt.

So arbeitete Reto Kläy als Freelancer auf der Geschäftsstelle. Holte er über das Marketing genügend Geld rein, konnte er seinen Lohn aufpolieren. «Als Spieler war ich damals etwas betupft – im Nachhinein war es aber die beste Entscheidung, die ich fällen konnte», sagt Kläy heute. Er sitzt in seinem Büro in Zug und ist über Video zugeschaltet. Am Sonntag findet in der Eishalle Schoren der Achtelfinal des Eishockeycups zwischen dem SC Langenthal und dem EV Zug statt. Das Duell seines früheren Vereins mit seinem jetzigen.