Für Ausstellungen in Langnau – SCL Tigers und Museum suchen nach Kulturgütern Die SCL Tigers und das Regionalmuseum Chüechlihus spannen für eine SCL-Ausstellung zusammen. Nun sind sie auf der Suche nach zeigbaren Objekten.

Bereits in der Sammlung: Das Meisterdress der Tigers aus der Saison 1975/1976 Bild: SCL Tigers

Die SCL Tigers sind für viele Emmentalerinnen und Emmentaler mehr als ein Club. Der Eishockeyverein gehört für sie zum Kulturgut der Region. Das findet auch Carmen Simon, Leiterin des Regionalmuseums Chüechlihus in Langnau. Obwohl Simon erst seit Anfang Jahr das Museum leitet, sagt sie: «Die SCL Tigers gehören zur DNA der Region und deshalb unbedingt als Kulturerbe auch ins Chüechlihus und dessen Sammlung.»

Nun spannen das Chüechlihus und die SCL Tigers zusammen. Sowohl im Museum als auch in der Ilfishalle sollen schon bald Reliquien aus der 75-jährigen Vereinshistorie ausgestellt werden. Aus diesem Grund rufen die beiden Organisationen dazu auf, Objekte, Dokumente oder Geschichten mit Bezug zu den SCL Tigers abzugeben. Damit soll die bereits bestehende Sammlung des Vereins erweitert werden, sodass eine umfassende Ausstellung möglich wird. Die Objekte verschwinden nämlich nicht in einem Depot, sondern werden umgehend im Regionalmuseum präsentiert. Ausgewählte Stücke schaffen es sogar in die Ausstellung in der Ilfishalle.

Die Idee, die Tigers in eine Ausstellung im Regionalmuseum einzubinden, äusserte Carmen Simon schon früher in diesem Jahr. Und auch die Direktbetroffenen, die SCL Tigers samt Fanclub, zeigten sich damals nicht abgeneigt. Nun haben also alle Tigers-Fans und Historien-Liebhaber die Chance, ihren Teil zu den Ausstellungen beizutragen.

Die ersten Ausstellungsstücke kann man beim Saisonauftakt der Tigers am 11. September, von 18 bis 19 Uhr bei der Geschäftsstelle der Tigers abgeben. Im Regionalmuseum startet die Sammlung offiziell einen Tag später: Am Chüechlihus-Sunndig, am 12. September, ab 12 Uhr. Ab dann nehmen sowohl die SCL-Geschäftsstelle (jeweils bei den Heimspielen von 18 bis 19 Uhr) und das Chüechlihus während der Museumsöffnungszeiten Objekte und Geschichten entgegen.

