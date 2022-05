Neuverpflichtung für Langnau – SCL Tigers holen finnischen Verteidiger Sami Lepistö Sami Lepistö vom Schwedischen Vize-Meister Luleå hat bei den SCL Tigers einen Einjahresvertrag für die kommende Saison unterschrieben.

Bald wird das Team der SCL Tigers durch einen finnischen Verteidiger ergänzt. Marc Schumacher/freshfocus

Die SCL Tigers verpflichten den finnischen Verteidiger Sami Lepistö, der vom Schwedischen Vize-Meister Luleå mit einem Einjahresvertrag für die Saison 2022/23 nach Langnau wechselt. Dies teilte der Verein am Montag mit.

«Sami wird bei uns im Team eine wichtige Rolle einnehmen – auf und neben dem Eis. Nebst seinen spielerischen Qualitäten passt Sami auch menschlich hervorragend in unsere Mannschaft und bringt mit seiner Erfahrung auch den nötigen Leadership mit», meint Pascal Müller, Leiter Sport SCL Tigers und SCL Young Tigers, zum Transfer.

Ein ehemaliger Weltmeister

In der abgelaufenen Saison sammelte der 37-jährige Verteidiger für Luleå in 56 Spielen 44 Skorerpunkte. Davor war Lepistö neun Jahre lang in der russischen KHL und in der nordamerikanischen NHL engagiert. Dort spielte er unter anderem für die Washington Capitals, Phoenix Coyotes, Chicago Blackhawks und die Columbus Blue Jackets. Lepistö nahm mit der finnischen Nationalmannschaft an vier Weltmeisterschaften und drei Olympischen Spielen teil. 2011 feierte er mit Finnland den Weltmeistertitel.

Die SCL Tigers haben mit Sami Lepistö bereits den vierten finnischen Verstärkungsspieler verpflichtetet. Er ergänzt das Team um Harri Pesonen, Aleksi Saarela, Vili Saarijärvi und Alexander Grenier. Zudem stiess jüngst der Finne Jukka Varmanen als Assistenztrainer zu Langnau.

pd/msc

