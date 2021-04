Playoff Swiss League – SCL mit Startsieg trotz frühen Gegentors Der SC Langenthal sichert sich gegen den HC Ajoie im ersten Halbfinalspiel den ersten Sieg. Beim 5:4-Erfolg gab es viel spektakuläres Hin und Her. Leroy Ryser

Eero Elo (Langenthal, in Gelb) bezwingt Ajoie-Goalie Tim Wolf und trifft zum 4:2. Foto: Leroy Ryser

Ein Spiel kann auf zig verschiedene Arten ablaufen und dennoch hat man oft das Gefühl, eine Partie ähnelt der anderen. Umso schöner ist es, wenn selbst im Playoff-Halbfinal Spiele entstehen, die man so niemals hätte vorhersagen können. Genau so lief die erste Begegnung zwischen Ajoie und Langenthal ab, hielt sie doch immer wieder Überraschungen bereit.

Fahrt nahm die Partie schon in der ersten Minute auf. Nach nur 22 Sekunden traf Reto Schmutz zum 1:0 für Ajoie. Und als dann Sekunden später auch noch Zack Torquato wegen einer Strafe in die Kühlbox geschickt wurde, drohte dem SCL ein wahrlich kapitaler Fehlstart. Doch es kam komplett anders.

Nach der überstandenen Strafe folgten Stefan Tschannens grosse Momente. Der Captain, der nach einer Hirnerschütterung erstmals wieder spielte, entwich der Ajoie-Verteidigung in der 6. Minute auf der rechten Seite und sorgte prompt im Alleingang für das 1:1. Ein kapitaler Goalie-Flop von Tim Wolf, bei einer von Dario Kummer tief gespielten Scheibe, sorgte dann für das 2:1 aus Langenthaler Sicht.

Captain Tschannen gelang dann auch noch das 3:1. Eric Himelfarb provozierte dabei mit einem Flachschuss einen Abpraller, woraus eine Chance entstand, die der Rückkehrer zu riechen schien – und ausnutzte. «Wir sind schlecht gestartet, haben aber gut reagiert», so das Fazit von SCL-Verteidiger Mathieu Maret.

Hin und Her geht weiter

Das war aber noch nicht der Schlusspunkt der Eigenheiten in diesem Spiel, vor allem auch, weil der HCA schon in der 23. Minute auf 2:3 verkürzte. Nach einem von Thibault Frossard gewonnenen Bully in der Angriffszone verschlief die SCL-Abwehr die Situation, so dass Lars Frei plötzlich alleinstehend vor Pascal Caminada den

Abpraller verwerten konnte.

Nach dem 2:3 entstand dann eine ruppige Partie, in welcher Ajoie immer wieder körperliche Stärken offenbarte und den SCL vor Probleme stellte. Dieser aber wusste sich zu helfen. Dario Kummer flippte bei einem Konter die Scheibe auf Eero Elos Schaufel (33.), welcher mit dem 4:2 für Beruhigung sorgen konnte. 70 Hundertstelsekunden vor der zweiten Pause folgte aber schon die nächste (unliebsame) Überraschung. Lars Frei hatte soeben mit seinem zweiten Tor des Abends auf 3:4 verkürzt. Ein wahrlich unglücklicher Zeitpunkt.

Tschannen erneut im Mittelpunkt

Langenthal zeigte sich aber unbeeindruckt und hatte bei Wiederaufnahme der Partie plötzlich Grosschancen zuhauf, einzelne davon entstanden in Überzahl. Dario Kummer traf die Latte, Marc Kämpf den Pfosten und Luca Christen scheiterte mit einem Weitschuss an Tim Wolf, Eero Elo dann nach einem Alleingang.

Bis der Damm endgültig brach, dauerte es bis in die 52. Minute: Stefan Tschannen und Vincenzo Küng spielten eine zwei-gegen-eins-Situation so aus, dass Küng letztlich alleine vor Wolf stand und endlich mit dem 5:3 die Partie vorentschied. Oder?

Am Schluss wurde es tatsächlich noch einmal prekär. Knapp zwei Minuten vor Schluss kassierte Hans Pienitz wegen eines Stockstichs eine Fünfminuten- plus Spieldauer-Disziplinarstrafe, welche Ajoies Anthony Rouiller noch zum 4:5 ausnutzte. Dabei aber blieb es, weshalb die Oberaargauer in diesem hochspannenden Spiel, welches zweifellos die Erwartungen übertraf, den ersten Sieg erringen konnten. Ein Startsieg trotz Fehlstarts also.

