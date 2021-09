4:1 gegen La Chaux-de-Fonds – SCL mit sechs Punkten aus zwei Spielen Der SC Langenthal gewinnt das erste Heimspiel der Saison und liegt nach zwei Runden an der Spitze der Swiss League. Daniel Gerber

Langenthals Dario Kummer jubelt nach dem 3:0. Foto: Manuel Zingg

Es bleibt dabei: Wenn der ansonsten starke HC La Chaux-de-Fonds – der zum Auftakt den EHC Kloten gleich mit 6:2 nach Hause geschickt hat – in Langenthal antritt, sind Zähler für den SCL nicht weit: Zum 19. Mal in Serie (!) punktete das Team von Trainer Jeff Campbell gegen das Ensemble aus dem Neuenburger Jura.

Diesmal enteilten die Berner bereits im Startdrittel und erarbeitete sich bis zur ersten Sirene einen komfortablen 3:0-Vorsprung, am Ende stand es 4:1. In der 11. Minute verwertete SCL-Topskorer Timothy Coffman einen Puck von Verteidiger Luca Christen und brachte damit sein Team zwei Sekunden nach Ablauf einer Überzahl-Situation in Führung.