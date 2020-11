Polizeieinsatz nach Spielende – SCL im Strafen-Sturm Der SC Langenthal kassiert im Spiel gegen die GCK Lions 53 Strafminuten. Im Penaltyschiessen müssen sich die Oberaargauer schliesslich geschlagen geben. Daniel Gerber

«Wir kamen, um Unterzahl zu trainieren», bilanzierte Langenthals Stefan Tschannen (links) nach dem Spiel gegen die GCK Lions. Foto: Marcel Bieri

Aussergewöhnliche Szenen spielen sich nach dem Spielende ab. Polizeibeamte befragen im Bauch der Kunsteisbahn Küsnacht mit ernster Miene Schiedsrichter und Spieler. Die Gendarmerie ermittelt freilich nicht wegen der unausgewogenen Verteilung der Strafen (53 Minuten gegen Langenthal, 4 gegen die GCK Lions), sondern weil Adrian Zimmermann nach einem äusserst unglücklichen Zusammenstoss mit Stefan Rüegsegger hospitalisiert werden musste. Der Polizeieinsatz sei, so ist zu vernehmen, routinemässig ausgelöst worden, weil Rettungskräfte Zimmermann abgeholt hatten. «So etwas habe ich noch nie gesehen», ist ein Votum, das im Bauch des Stadions von Spielern und Staff-Mitgliedern gleichermassen zu vernehmen ist.

«Wir wollten Unterzahl trainieren»

Beim SC Langenthal, der 2:0 geführt hatte, war der Ärger gross. «Wir kamen, um Unterzahl zu trainieren und nicht zu früh zu hoch zu führen – so gesehen war es ein perfekter Sonntag», bilanzierte SCL-Captain Stefan Tschannen ironisch, seinem Ärger Luft verschaffend. Um dann anzufügen: «Nach zwei Dritteln hätten wir höher führen müssen, aber mit insgesamt rund 23 Minuten in Unterzahl gelang dies nicht mehr.» Der Abend müsse schnell vergessen werden. Denn obschon der SCL rund ein Drittel der Partie in Unterzahl bestritt, erarbeitete sich das Berner Team ein Chancenplus von 38:26.

Dennoch bleibt es dabei: Auswärts bei den GCK Lions punktet der SC Langenthal mittlerweile grundsätzlich. Die letzte Niederlage ohne einen Zähler in der Küsnachter Eishalle hoch über dem Zürichsee datiert vom 18. Oktober 2014 (1:3-Niederlage) – vor mehr als sechs Jahren. Bis zur gestrigen Niederlage nach Penaltys holte der SCL an diesem Ort zwölf Siege in Serie.

Zum fünften Mal gepunktet

Der SCL punktet damit zum fünften Mal in Folge in einem Pflichtspiel, viermal in der Meisterschaft sowie durch den Sieg im Cup gegen den EV Zug. «Vor der Quarantäne waren wir in einem guten Lauf», bilanziert SCL-Verteidiger Hans Pienitz vor dem gestrigen Duell.

Gegen das immense Talentreservoir der ZSC Lions waren die Räume gelegentlich eng und die Zeit am Puck oftmals eingeschränkt. So liessen sich lang anhaltende Druckperioden an einer Hand abzählen, und Nachschüsse waren ein seltenes Gut. Vorzüglich wurde Lions-Keeper Jeffrey Meier von seinen Vorderleuten abgeschirmt und Abpraller umgehend übernommen und gut organisiert weggearbeitet.

Die gefährlichsten Szenen erarbeitete sich Langenthal oft nicht in Situationen, in denen der Gegner lange eng eingeschnürt, zermürbt und mit mehreren Abschlussversuchen in ein und derselben Angriffswelle eingedeckt wurde, sondern durch überfallartige Angriffe mit einem gefährlichen ersten Schuss. Wie die ganze Strafenflut und der Abriss von der 2:0-Führung in eine Niederlage nach Penaltys und Polizeieinsatz geschehen war, sei nicht möglich zu erklären, so Stefan Tschannen. Bereits morgen Abend daheim gegen den HC La Chaux-de-Fonds beginnt das Spiel wieder bei null – auch was die Strafen betrifft.