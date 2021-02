Sieg des SC Langenthal – SCL gewinnt Derby zum fünften Mal Langenthal bezwingt Olten im Jubiläumsmonat Februar erneut, diesmal mit 6:4. Daniel Gerber

Stefan Tschannen jubelt nach einem SCL-Treffer, Oltens Torhüter Silas Matthys ist geschlagen. Foto: Marcel Bieri

Obwohl Olten im Derby seine drei ersten Powerplay-Situationen ausnutzte, gelang dem SC Langenthal dank aufopferndem Kampf die Wende nach einem 2:3- und 3:4-Rückstand. Dies gegen einen eigentlich ambitionierten EHCO, der in dieser Saison um den Titel mitsprechen will. Der SCL holte mit dem 6:4-Erfolg den 200. Punkt gegen die Solothurner.

«Früher hatten wir gegen Olten grösste Probleme, jetzt haben sie Schwierigkeiten mit uns», sagte Langenthals Captain Stefan Tschannen, der sein 650. Meisterschaftsspiel für den SCL bestritt. «Es ist schwer zu erklären, warum das so ist. Wir waren diesmal mit fünf gegen fünf Spielern das bessere Team.» In dieser Saison gewann der SCL fünf der sechs Derbys gegen Olten (inklusive des Cups).

Oltens Captain Dion Knelsen meinte, dass sein Team grundsätzlich nicht so schlecht spiele, wie es derzeit aussieht. Der EHCO verlor zum achten Mal in Folge. «Das Wichtigste ist, das beste Hockey am Ende der Saison zu spielen, wenn das Playoff startet», sagte er. «Wir haben gesehen, dass wir skoren können.»

«Ein grosses Erbe»

Im Februar 2021 wird der SC Langenthal 75 Jahre alt. Weil das exakte Datum nicht überliefert ist, war ursprünglich geplant, das sonntägliche Derby als Jubiläumsspiel auszutragen. «Aufgrund der Covid-Situation sind wir nun in einem Jubiläumsmonat», sagt Geschäftsführer Peter Zulauf. «Wir verzichten darauf, im Februar einen Anlass durchzuführen.»

Neben grossen Gefühlen sei eine grosse Demut da «und eine Ehrfurcht vor diesen damals jungen Männern, die sich durchgerungen haben, den SCL zu gründen. Vor diesem Pioniergeist haben wir einen grossen Respekt und davor, was sie damals geleistet haben», würdigt Peter Zulauf sie. «Es ist ein Erbe, das weitergetragen wird, das mit Stolz getragen wird, und wenn wir nach vorn schauen, ist mit der Stadionabstimmung eine erste Hürde genommen.» Das nächste Ziel sei es nun, die Qualifikation in den Top 4 abzuschliessen.

1946 Meter langer Schal

Als OK ist es uns wichtig, dass wir im Februar, in welchem der SCL damals gegründet worden ist, in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden», erklärt der SCL-Vereinspräsident und Jubiläums-OK-Chef Walter Ryser. «Die physischen Aktivitäten sollen in der zweiten Jahreshälfte erfolgen, in der ersten sind wir digital unterwegs. Unter anderem mit Videobotschaften, der letzte noch lebende Gründer Louis Hügli, der 92 Jahre alt ist, ist ebenfalls dabei wie beispielsweise auch Eric Lecompte.» Er war der erste dominante Ausländer nach dem Wiederaufstieg Langenthals in die damalige NLB im Jahr 2002.

Dazu kommt als Aktion die Jubiläumsaktie, mit der sowohl das Swiss-League-Team wie auch der Verein unterstützt werden. Ein weiteres Projekt ist, dass ein Fan-Schal gestrickt wird. «Wir wollen, dass er genau 1946 Meter lang ist. Das entspricht dem Gründungsjahr», blickt Walter Ryser nach vorn.