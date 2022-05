Sekte aus den USA – Scientology zügelt von Bern ins Dorf Der Berner Ableger von Scientology hat seit Jahren Mühe, Nachwuchs zu finden. Nun musste die Gruppierung ihr Haus im Monbijouquartier verlassen. Adrian Hopf-Sulc

Inzwischen sind die Schilder abgeschraubt: Der langjährige Sitz von Scientology an der Berner Mühlemattstrasse. Foto: Susanne Keller

Tom Cruise und John Travolta, prunkvolle Gebäude und eine perfekte Inszenierung in den eigenen Medien: Das ist Scientology in den USA. In der Schweiz ist alles etwas weniger glamourös. Und in Bern noch etwas kleiner als in anderen Schweizer Städten.