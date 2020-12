Auch in Kleinskigebieten – Schwungvoller Start in die Wintersaison Frau Holle sei Dank: Auch in den tiefer gelegenen Voralpen-Skigebieten konnte am Sonntag in die Saison gestartet werden. Von dieser erhofft man sich ebenfalls in Aeschiried einiges. Jürg Spielmann

Früher Saisonstart im Skigebiet Aeschiallmend in Aeschiried. Der Spiezer Drittklässler Dario Scherrer geniesst den wilden Ritt über die Schanze. Foto: Jürg Spielmann

«Alles fahrt Schi, alles fahrt Schi. Schi fahrt die ganzi Nation…», sang Vico Torriani in seinem Schlager, in den ab 1963 die ganze Schweiz einstimmte. Das stimmte am Sonntag natürlich nicht. Nicht ganz Helvetien schnallte sich die Latten an die Füsse. Dario Scherrer etwa setzte sich zum Saisonstart lieber auf den Bob. Der Spiezer Drittklässler tat dies zusammen mit seiner Familie im nahen Skigebiet in Aeschiried. Dort ging am Chlausentag der Trainingslift Windegg in Betrieb. Früh in Betrieb. Rund 30 Zentimeter Neuschnee hatten es möglich gemacht.