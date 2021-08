Demo zur «Ehe für alle» – Schwule und Lesben «heirateten» auf dem Berner Helvetiaplatz Am Samstagnachmittag feierten auf dem Berner Helvetiaplatz zahlreiche Männer- und Frauenpaare eine symbolische Hochzeit – und warben damit für ein Ja bei der bevorstehenden Abstimmung.

Die Zeremonie die am Samstagnachmittag auf dem Berner Helvetiaplatz stattfand, stand einem realen Hochzeitsfest in nichts nach: Ringe wurden getauscht und gesegnet, Blumensträusse wurden geworfen, Paare gaben einander das Ja-Wort und den obligaten Hochzeitskuss.

Nur: Statt aus einem Mann und einer Frau bestanden die heiratswilligen Paare jeweils aus zwei Männern oder zwei Frauen. Mit der symbolischen Trauung wollten zahlreiche homosexuelle Personen darauf aufmerksam machen, dass die Ehe in der Schweiz nach wie vor heterosexuellen Paaren vorenthalten ist. Dass diese Tatsache in ihren Augen eine Ungerechtigkeit darstellt. Und dass das Schweizer Stimmvolk am 26. September bei der Abstimmung über die «Ehe für alle» die Möglichkeit erhält, diesen Missstand aus der Welt zu schaffen.

«Ja, ich will!» Zahlreiche Demonstrierende versammelten sich unter diesem Motto, hielten Transparente in die Luft, kühlten sich im Brunnen auf dem Helvetiaplatz ab und lauschten mehreren Reden. Da trat zum Beispiel Berns Stadtpräsident Alec von Graffenried auf, Nationalrätin Katja Christ (GLP, BS), oder die reformierte Pfarrerin Sonja Gerber.

Sie alle plädierten dafür, sich am nächsten Abstimmungssonntag mit homosexuellen Paaren zu solidarisieren und ein Ja in die Urne zu werfen. Ob es Ende September für ein Ja reichen wird, wird sich zeigen. Momentan sieht es aber danach aus: Bei der ersten Welle der Tamedia-Abstimmungsumfrage gaben 64 Prozent der Teilnehmenden an, die Vorlage anzunehmen.

