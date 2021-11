Turnanlass in Interlaken – Schwünge, Sprünge und Spagate 442 kleine und erwachsene Turnerinnen und Turner zeigten ihr Können an der vom Turnverein Leissigen organisierten Oberländischen Gerätemeisterschaft. Anne-Marie Günter

Die jüngsten Turnerinnen und ihr Publikum warten in der Turnhalle des Gymnasiums Interlaken gespannt auf die Rangverkündigung der Oberländischen Gerätemeisterschaft. Foto: Anne-Marie Günter

Die Jahrzahl blieb: Es war die Oberländische Gerätemeisterschaft 2020, die der Turnverein Leissigen am Wochenende in Interlaken organisiert hat. 397 Turnerinnen und 45 Turner aus dem ganzen Kanton Bern zeigten einzeln ihr Können – mit einer Bodenübung, an den Schaukelringen, am Reck, mit einem Sprung, die Turner zusätzlich am Barren. 216 Turnende kamen von Berner Oberländer Vereinen.

Der Turnverein Leissigen sorgte für einen guten Ablauf der Meisterschaft. Ein Lob von OK-Präsident Lukas Fahrni galt seinen rund 50 Helferinnen und Helfern, hauptsächlich aus dem Turnverein Leissigen. «Es brauchte einen einzigen Aufruf, und sie meldeten sich an», sagte er. Der TV Leissigen wurde 1920 gegründet. Zu Beginn seines Jubiläumsjahrs hätte er unter dem Motto «Fürs Turne, fürs Dorf, für üs» im Frühling 2020 die Meisterschaft durchgeführt. Weitere Jubiläumsaktivitäten werden jetzt 2022 folgen.