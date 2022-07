Aufräumen in der Stockhorn-Arena – Schwingfest überzeugte auf allen Ebenen Das Bernisch-Kantonale Schwingfest in der Stockhorn-Arena ist Geschichte. OK-Präsident Jürg Iseli zieht Bilanz und ist mehr als zufrieden. Yannis Lüthi

Folien und Sägemehl sind die letzten Zeugen des Bernisch-Kantonalen Schwingfests in der Stockhorn-Arena. Schon bald rollt hier wieder der Ball. Am Freitagabend empfängt der FC Thun die AC Bellinzona. Foto: Yannis Lüthi

Wo am Sonntag noch 10’300 Menschen zugegen waren und die Stockhorn-Arena in einen Schwingtempel verwandelten, liefen am Montagmorgen bereits die Aufräumungsarbeiten. Das Sägemehl wurde mithilfe eines Saugfahrzeuges aus dem Fussballstadion abtransportiert. Ab Dienstagabend wird die Arena wieder dem FC Thun Berner Oberland zur Verfügung stehen – rechtzeitig für die letzten Trainingseinheiten vor dem ersten Saisonheimspiel.