Beat Schlatter, Schauspieler und Autor (r.), und Christoph Fellmann, Autor, stehen am Dienstag im Freilichtmuseum Ballenberg in Hofstetten bei Brienz. Schlatter alias Ben spielt die Hauptrolle im Landschaftstheater «Wyberhaagge – Drama am Schwingfest». Die Premiere findet am 5. Juli statt.

Foto: Peter Schneider (Keystone)