Unspunnen-Schwinget 2023 – Schwingerkönig Wenger ist Götti von Araris Der Sieger-Muni des Unspunnen-Schwinget vom kommenden Jahr auf der Höhematte in Interlaken ist auf den Namen Araris getauft worden. Pate ist Schwingerkönig Kilian Wenger. Hans Urfer

Schwingerkönig Kilian Wenger, Götti, mit Züchter und Besitzer Hansueli Aebersold aus Beatenberg sowie dem Hauptakteur der Taufe, Simmental-Muni Araris, Siegerpreis Unspunnen-Schwinget 2023. Foto: Hans Urfer

Auf den Tag genau seit dem jüngsten Unspunnen-Schwinget im 2017 wird am 27. August 2023 das Stelldichein der 120 besten Schweizer Schwinger zum dritten Mal auf der Höhematte in Interlaken stattfinden. Traditionell ein Jahr davor steht jeweils die Taufe des Sieger-Muni an.