Saisonstart auf dem Ballenberg – Schwingen und Sport neu im Angebot Das Freilichtmuseum startet die neue Saison zum Jahresthema «Spielt! Spiel und Sport in der Schweiz» – dazu gibts die Sonderausstellung «Die Hose der Bösen: Schwingen – eine lebendige Tradition». Franziska Streun

Das Freilichtmuseum Ballenberg vermittelt kleinen und grossen Gästen Wissen – wie etwa im Haus Tentlingen im Freiburger Sensebezirk, wo Märchen erzählt werden. Foto: Murielle Buchs

«Spielt!»: Mit dieser Aufforderung startet das Freilichtmuseum Ballenberg am Gründonnerstag in die neue Saison. Das Jahresthema widmet sich laut Medienmitteilung dem Spiel und dem Sport in der Schweiz. Die Gäste sind eingeladen, sich in Wettkämpfen zu messen und mehr über alte Schweizer Spiele und Sportarten zu erfahren.

Eingebettet in das Jahresthema ist die Sonderausstellung «Die Hose der Bösen: Schwingen – eine lebendige Tradition» rund um die Kulturgeschichte des Schwingens. Die Eröffnung erfolgt am Sonntag, 16. April, gemeinsam mit dem Ballenberg-Schwinget. 2019 erhielt das Freilichtmuseum als Schenkung des ehemaligen Schwingermuseums Winterthur den Nachlass von Karl Meli und Irene Bodenmann-Meli.

Digitale Ballenberg-Begleitung

Zugleich wird der digitale Museumsführer «Ballenberg haushoch digital» lanciert: Besucherinnen und Besucher können mit Zusatzinformationen zu den Gebäuden und Ausstellungsobjekten sowie zum aktuellen Tagesprogramm via QR-Code auf ihrem Smartphone abrufen. Das neue Angebot ist aus einem durch Bund und Kanton Bern geförderten Covid-19-Transformationsprojekt entstanden. Neben weiterführenden und tagesaktuellen Informationen sind auch thematische Touren durch das Museum abrufbar.

