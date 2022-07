Loubegaffer – Schwingen mit der Reitschule, Party mit FDP-Politiker Christian Wasserfallen rockte im Hallenstadion. Das Kulturzentrum Reitschule organisiert ein Schwingfest. Die News aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Die Agglo-Gemeinde Ostermundigen kann neuerdings auf Bern hinunterblicken. Möglich macht es der neue 100-Meter-Bäretower, der beim Bahnhof in die Höhe ragt. Vom neuen Wahrzeichen und höchsten Wohnturm der Schweiz sieht man Teile der Bundesstadt. Ostermundigen hat das Projekt nach dem haushohen Volks-Ja von Ende 2015 in Rekordzeit umgesetzt, wie der parteilose Gemeindepräsident Thomas Iten an der offiziellen Eröffnung vor illustren Gästen stolz erklärte, die sich von der coolen Agglo-Urbanität inspirieren liessen. Im Publikum war auch Berns Stapi Alec von Graffenried. Dieser möchte die beiden Gemeinden fusionieren, aber es harzt gerade ziemlich. Böse Zungen behaupten: Vielleicht müsste einfach Ostermundigen den Ton angeben, damit doch noch bald etwas daraus wird.