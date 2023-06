Gerber Christian – Roth Philipp

Erneut treffen zwei Eidgenossen aufeinander. Gerber und Roth trafen in ihrer Karriere erst zweimal aufeinander. Das erste Mal vor elf Jahren. Damals entschied der Emmentaler Gerber den Gang für sich. Zuletzt am Jahresschwinget in Thun stellten die beiden Schwinger.

Auch heute endet der Gang gestellt.