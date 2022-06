Freestyle Roots im Strandbad Thun – Schwimmende Plattform nimmt Gestalt an Im Kanderkiesareal entsteht derzeit das Herzstück des Freestyle Roots-Events vom 3. und 4. September: Eine schwimmende Plattform für Bike Barbara Donski

Die Plattform, die als Bühne für sämtliche Events dienen soll, nimmt allmählich Gestalt an. Sie wird derzeit im Kanderkies in Einigen zusammengebaut. Foto: PD

Das Freestyle Roots, der Nachfolge-Event des Rocket Air, nimmt immer mehr Gestalt an: auf planerischer wie handfester Ebene. Wie die Organisatoren um Daniel Schmid und Jérôme Hunziker am Dienstag mitteilten, sind mittlerweile noch mehr Details bekannt, in welcher Form der Anlass am 3. und 4. September im Strämu über die Bühne gehen wird.