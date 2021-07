Ambitioniertes Schwimmprojekt – Schwimmend vom Oberland zum Rhein Kevin Wälchli will die Aare in ihrer ganzen Länge bis zur Rheinmündung durchschwimmen. In diesen Tagen traversiert er den Brienzer- und Thunersee in ihrer Länge. Bruno Petroni

Kevin Wälchli startet am Samstagmorgen in einem Teich am Unteraargletscher symbolisch zu seiner Reise durch die Aare. Foto: PD/Lars Aeschlimann

Am Montag startet Kevin Wälchli zu seinem Langstreckenschwimmen von Brienz bis zur Rheinmündung: 240 Kilometer durch den Thuner- und Brienzersee, gefolgt vom gesamten Aarelauf bis zur Schweizer Landesgrenze.

Damit denn auch die gesamte Länge der Aare aus eigener Kraft absolviert wird, hat Kevin Wälchli die Nacht auf den Samstag zunächst im unbewarteten Aarbiwak auf 2731 Meter über Meer verbracht. Am Samstagmorgen ist Wälchli bei der Aarequelle am Gletschertor des Unteraargletschers zu seiner Tour gestartet – und hat spontan schon mal einen der mit eiskaltem Gletscherwasser gefüllten kleinen Teiche im Aarwang oberhalb des Grimselsees durchquert. Dann ging es für den 28-jährigen Solothurner erst mal 50 Kilometer zu Fuss dem Grimselsee entlang und via Guttannen bis nach Brienz.