Kurs in Spiez – Schwimmen als Sicherheit fürs Leben Aus dem vor über 40 Jahren begonnenen Hobby hat Iris Augsburger die H 2 O

Wasser erleben AG entwickelt. Das Unternehmen hat sich etabliert. Guido Lauper

Iris Augsburger mit dem Maskottchen von H₂O Wasser erleben. Foto: Guido Lauper

«Als begeisterte Schwimmerin stellte ich nach der Geburt unseres ersten der drei

Söhne fest, dass es kein Angebot gab, Kindern Freude am Schwimmen und

Tauchen und somit Sicherheit fürs Leben zu vermitteln», erinnert sich die Spiezerin

Iris Augsburger.

So begann sie vor über 22 Jahren, nach und nach eine eigene Lernmethode zu entwickeln, die heute als Methode Augsburger bekannt ist. Diese Methode des Schwimmunterrichts berücksichtigt laufend die neusten Erkenntnisse aus der Entwicklung des Kindes, der Hirnforschung und der

Unterrichtsdidaktik/Methodik.

Ein Maximum an Spass

Will heissen: kindgerechter und altersangepasster Unterricht mit grösstmöglichen Lernerfolgen, ohne Druck, Angst oder Zwang. Und mit einem Maximum an Spass. Mit Babyschwimmen und -tauchen werde mit Vorteil zehn Wochen nach der Geburt begonnen, wobei «Späteinsteiger» ebenso willkommen seien, erklärt Iris Augsburger.

Bindung wird gestärkt

Nebst vielen gesundheitsfördernden Faktoren werde im abgegrenzten Bereich im

öffentlichen Hallenbad oder in eigens für die Kurse reservierten Therapiebädern die

Eltern-Kind-Bindung gestärkt und das Selbstvertrauen des Kindes gefördert. Wobei

sicheres und selbstständiges Schwimmen der Kinder unabhängig vom Alter sei.

Bewegung im Wasser fördert Elternbindung und sorgt für mehr Selbstvertrauen. Foto: PD

Individuell fördern statt Druck

Wichtig sei die individuelle Förderung des Kindes. Ohne Leistungsdruck können

Kinder den sogenannten Flow-Zustand nach Professor Mihály Csíkszentmihályi

erreichen. Eine Art Rauschzustand im positiven Sinne von Fliessen, Rinnen,

Strömen, in welchem Menschen völlig in ihrer Tätigkeit aufgehen. So wie es etwa

Kunstmaler und Bildhauer beim Erschaffen ihrer Werke erleben.

Schwimmkurse als Einnahmequelle

Die Schwimmkurse in der Deutschschweiz mit Ziel in der ganzen Schweiz seien für

die Bäder eine willkommene Einnahmequelle, sagt Iris Augsburger, wobei

öffentliches Schwimmen damit nicht tangiert werde. Das gelte auch für die

Ausbildung der über 100 Mitarbeitenden, bisher meist Frauen, die nach der Methode

Augsburger aus- und weitergebildet würden, unter anderem im Hallenbad Aeschi.

Optimistisch in die Zukunft

Vor Ausbruch des Coronavirus hätten wöchentlich gegen 4000 Kinder rund 700 Kurse besucht, weiss

Iris Augsburger. Nach dem Unterbruch, der den Kursleitenden und dem

administrativen Team zu schaffen machte, sollen die Kurse wieder aufgenommen

werden. Bis Ende Juli mit reduziertem Angebot. Im August beginnen Kurse für Vier- bis

Achtjährige unter anderem im Deltapark, in Aeschi, Oberhofen, Oberried und neu

im Panorama-Hallenbad Beatenberg. Dank ausgeklügeltem Schutzkonzept und dem

grossen Interesse an Angeboten seitens der Eltern blickt Iris Augsburger mit ihrem

Team optimistisch in die Zukunft.

Sicherheitszertifiziert

Das 1998 gegründete Unternehmen H 2 O Wasser erleben AG mit heutigem Sitz im

Bahnhof Spiez und zwölf Personen im administrativen Bereich und einem jährlichen

Umsatz von über fünf Millionen Franken gilt als zertifizierte Schwimmschule. Die

Marketingverantwortliche Yasmin Schlatter sagt dazu: «Unsere Kursleitenden sind

von QualiCert zertifiziert, dem schweizweit grössten Zertifizierer im Bereich

Gesundheitsförderung und Prävention.»

QualiCert werde von den meisten grossen Krankenkassen anerkannt, die im Bereich Zusatzversicherungen Beiträge an die Kurse entrichten. Selbstverständlich seien auch alle Kursleitenden als Nothelfer ausgebildet.