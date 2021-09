Konzertreihe in Thun – Schwierige Zeiten, unvergessliche Momente Die Bachwochen Thun präsentierten sich mit neuem Profil und neuem Erscheinungsbild. Knapp 2000 Menschen besuchten das Festival. Christina Burghagen

Beim Konzert der Gewinnerinnen und Gewinner des Schweizerischen Jugendmusikwettbewerbs im Hotel Seepark begleitete Vital Julian Frey (l.) den jungen Cellisten Lyam Chenaux und die Violinistin Sophie Branson am

Cembalo. Foto: PD/Rainer Koradi

Mit der Jazz-Matinee im Hotel Freienhof und dem Abschlusskonzert in der Stadtkirche verklangen am Sonntag die letzten Akkorde der Bachwochen Thun. Insgesamt 19 Veranstaltungen an sechs Aufführungsorten gingen über die Bühne. Dazu zählten die meist doppelt geführten Konzerte, vier Veranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen, darunter das «Preisträger*innen-Konzert» des Schweizerischen Jugendmusikwettbewerbs, ein Jazzkonzert, ein Fagott- und ein Blockflöten-Workshop sowie zwei Hofkonzerte.

Neue Hofkonzerte kamen an

Eine Radioaufnahme von SRF2 (Sendetermin: Mittwoch, 15. September 2021, 20 Uhr, SRF2), ein Livestream des Projekts «Phone Concert» und eine Audioinstallation mit dem Projekt «Bach am Schlossberg» kamen als multimediale Besonderheit dazu.