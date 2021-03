15. Politforum in Thun – «Schwierige Beschwerdeführer sind keine Querulanten» Wie sollen Behörden mit Querulanten umgehen? Dieser Frage gingen am Politforum Fachleute nach. Fazit: Die richtige Strategie ist hilfreich. Stefan Kammermann

Jens Hoffmann, Kriminalpsychologe Leiter des Instituts Psychologie & Bedrohungsmanagement, sprach am 15. Politforum Thun über den Umgang mit querulatorischen Bürgern. Foto: PD

«Querulanz ist ein Verhaltensymptom und kommt öfter vor, als man denkt», sagte Jens Hoffmann, Kriminalpsychologe und Leiter des Instituts Psychologie und Bedrohungsmanagement im deutschen Darmstadt, am zweiten Tag des Politforums in Thun. Über Menschen, die überall etwas Böses wittern, können vermutlich viele Gemeindebehörden ein Lied singen.

«Gemeindepolitik: Zwischen Hamsterrad, Erwartungsdruck und Selbstverwirklichung» war das Forumsthema, das am Freitag und Samstag zum 15. Mal im Kultur- und Kongresszentrum über die Bühne ging. Erstmals in seiner Geschichte virtuell und mittels Livestream. Dass es Leute gebe, die gegen einen Entscheid der Gemeinde Beschwerde führten, sei absolut normal. «Es sind Leute, die auch bereit sind, in Gesprächen Lösungen zu finden», so der Kriminalpsychologe weiter. Und: «Schwierige Beschwerdeführer sind keinesfalls Querulanten.»