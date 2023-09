Schwerverletzter bei Tankstelle – Mann erleidet bei Streit in Bern Stichwunden Am Freitagmorgen kam es in Bern zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Dabei wurde ein Mann durch Stichwunden schwer verletzt.

Kurz nach 7 Uhr am Freitagmorgen klingelte es bei der Kantonspolizei Bern: Die Meldung ging ein, dass sich bei einer Tankstelle an der Giacomettistrasse ein schwer verletzter Mann befinde. Als die Polizei vor Ort eintraf, stiess sie sowohl auf den Schwerverletzten als auch auf eine Drittperson.

Der Verletzte wurde vor Ort durch ein Ambulanzteam medizinisch betreut und anschliessend in ein Spital gebracht. Offenbar war es kurz zuvor in der Nähe eines Einkaufszentrums zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit mehreren beteiligten Personen gekommen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Dabei erlitt der Mann Stichverletzungen.

PD/chh

