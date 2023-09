Schwertransporter nach Steffisburg – Hier liegt die Zulgbrücke im Wald In den nächsten Tagen will der Kanton die Seitenwände der neuen Zulgbrücke montieren. Aber es läuft nicht alles nach Plan. Luc Marolf

Die Seitenwände der Zulgbrücke auf dem Schwertransporter in Grafenried. Foto: Beat Mathys

Rund 30 Meter lang, 5 Meter hoch und 25 Tonnen schwer sind die mächtigen Seitenwände der neuen Zulgbrücke. Doch statt in Steffisburg stehen die Fachwerkträger derzeit auf einem Parkplatz im Berner Mittelland, mitten in einem Waldstück zwischen Grafenried und Jegensdorf. Wie kommt die Brücke bloss dorthin? «Zwei Schwertransporter sollten die Brückenelemente in der Nacht von Sonntag auf Montag nach Steffisburg bringen», erklärt Stephan Janssen, Projektleiter Kunstbauten des Tiefbauamtes Kanton Bern.