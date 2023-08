Schwerer Unfall in Kiesen – Velofahrer von Auto angefahren und verletzt Ein Velofahrer hat sich am Freitag bei einem Unfall in Kiesen schwere Verletzungen zugezogen. Wie genau es zu der Kollision mit einem Auto kam, ist noch unklar.

Mit schweren Verletzungen musste ein Velofahrer nach einem Unfall in Kiesen ins Spital gebracht werden. Foto: Keystone (Symbolbild)

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag, als der Velofahrer und der Autofahrer auf der Bahnhofstrasse in Richtung Kiesen unterwegs waren, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte. Auf der Brücke über die Autobahn A6 setzte der Autolenker zum Überholmanöver an. Dabei erfasste sein Wagen den Velofahrer, der zu Boden stürzte.

SDA/awb

