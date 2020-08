Im Bereich der Anlieferung – Schwerer Unfall bei Migros Breitenrain Am Montagmorgen verunglückte eine Person im Anlieferungsbereich der Migros am Breitenrainplatz. Zum Unfallhergang macht die Polizei derzeit noch keine Angaben. flo/sny UPDATE FOLGT

Foto: Leserreporter

Im Anlieferungsbereich der Migros-Filiale am Breitenrainplatz kam es am gegen 7.30 Uhr am Montagmorgen zu einem schweren Unfall. Im Einsatz standen ein Ambulanzfahrzeug, zwei Polizeiautos und zwei Fahrzeuge der Feuerwehr. Wie ein Leserreporter berichtet, versuchten die Einsatzkräfte, eine Person zu reanimieren.

Die Polizei bestätigt, dass es einen Unfall gab, macht aber noch keine weiteren Angaben zum Hergang oder dem Zustand der verunfallten Person.

Die Zufahrt für die Lastwagen der Migros befindet sich an der Allmendstrasse. Die Fahrzeuge fahren vorwärts in einem 45-Grad-Winkel ins Gebäude und können es auch im Vorwärtsgang wieder verlassen. Die Migros Aare will sich vorderhand noch nicht zu den Ereignissen äussern.