Noch keine Ernte im Wyssloch – Schwerer Schlag für Stadtberner Winzer Dieses Jahr hätte der Winzer Matthias Rindisbacher nach 400 Jahren den ersten Wein auf Stadtboden keltern wollen. Er hat nicht nur hier Pech. Claudia Salzmann

Berner Weinproduzent Matthias Rindisbacher hätte gern in diese Fässer den Stadtberner Wein abgefüllt. Er muss sich bis nächstes Jahr gedulden. Foto: Nicole Philipp

Matthias Rindisbacher steigt aus seinem Transporter – dem «Kommandofahrzeug» – aus, öffnet die Tür und ruft seiner Hündin zu. «Glera, komm raus», das junge Tier macht keinen Wank. Winzer Rindisbacher geht schon mal vor, rein in den Rebberg. Diesen hat er vor vier Jahren hier am Hang beim Schönberg-Ost gepflanzt. 7000 Stöcke in 84 Zeilen. Es sieht wunderbar aus, aber nur von weitem.

Denn seine gesamte Ernte muss er für dieses Jahr abschreiben, der «Echte Mehltau» – ein Pilz – hat seinen Sauvignac (siehe Box) voll erwischt. «Hätte es nicht so viel geregnet, hätte ich mit dem Traktor reinfahren und präventiv spritzen können.» Weil aber so viel Niederschlag gefallen ist, wäre das zu gefährlich gewesen, und der Traktor wäre ins Rutschen gekommen. Beim «Echten Mehltau» könne man nur vorbeugen. «Hat man ihn einmal an den Trauben, breitet er sich aus.»