Weitere Gewitterfront zieht über die Schweiz

Kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagelschlag und Sturmböen sind am Montagabend über die Schweiz hinweggezogen. Betroffen war vor allem der Jura. Weitere Gewitterzellen waren auch zwischen Bern und Zürich unterwegs.

Es sei mit grossen Regenmengen zu rechnen, heisst es auf dem Wetterportal von SRF Meteo. Erste Ausläufer der Gewitterfront erreichten den Jura. So fielen in Saignelegier innert einer Stunde knapp 27 Millimeter Regen. Starkregen gab es auch in Egolzwil LU und Attenwil AG, wo innert zehn Minuten 15,3 respektive 19 Millimeter Regen fielen. Mit 10,4 Millimeter waren es in Les Avants im Kanton Waadt etwas weniger, aber immer noch beträchtliche Regenmengen.

Die Aare führt Hochwasser, für den Thuner- und Vierwaldstättersee gelten Gefahrenstufe 4 und 5. keystone-sda.ch

Hagelkörner erreichten eine Grösse von 3 bis 4 Zentimetern

Begleitet waren die Gewitter von Sturmböen und Hagel. Im Schwarzenburgerland im Kanton Bern hagelte es kräftig. Die Hagelkörner erreichten eine Grösse von 3 bis 4 Zentimetern. Auch die Region unteres Emmental BE bis Sursee LU war vom Hagel betroffen. Der Wind frischte in Gewitternähe stark auf. In Epiquerez JU erreichten die Böen 79 Kilometer pro Stunde. Für die kommenden Stunden rechnen Meteo Schweiz und SRF Meteo mit weiteren kräftigen Regenfällen, wie ein Blick auf den animierten Wetterradar zeigt.

Gefahrenstufe 4 und 5 für Thuner- und Vierwaldstättersee

Die Böden sind gesättigt. Der Grundwasserspiegel ist hoch und die Seen und Flüsse sind bereits randvoll. Die Hydrologen des Bundesamtes für Umwelt haben eine Hochwasserwarnung der Stufe 4 von 5 für den Thunersee und den Vierwaldstättersee herausgegeben.

Auch am Brienzersee, Bielersee und Zürichsee sowie in Bereichen der Aare, der Reuss und des Rheins ist die Hochwasserlage mit Gefahrenstufe 3 angespannt. Meldungen über Probleme wegen des Hochwassers und der Regenfälle liegen derzeit jedoch nicht vor.