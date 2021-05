Forschung zu Entwicklung von Kindern – Schwere Kindheit, schweres Leben? Eltern werden oft für Probleme ihrer erwachsenen Kinder verantwortlich gemacht. Zu Recht? Sebastian Herrmann

Stimmt denn, was man sich über die eigene Kindheit erzählt? Foto: Getty Images

Die Erinnerung an das Leben puzzelt sich aus Momenten zusammen. Manche dieser Momente zeichnet das Gedächtnis in einem kitschigen Gegenlicht süsser Verklärung. Ach, wie war das alles unbeschwert und unschuldig damals. Die Sorgen bestanden schlimmstenfalls darin, dass die Eltern auf einem Abendessentermin bestanden, der in einem Konflikt mit dringenden Spielverpflichtungen mit den Kinderkollegen kollidierte.

Die anderen Momente aus der Vergangenheit melden sich hingegen eher in Phasen akuter Niedergeschlagenheit. Dann zerrt die Erinnerung jene Momente hervor, in denen der Schmerz regierte. Der wütende Vater oder die abweisende Mutter spielen darin tragende Rollen, es tauchen alte Ängste aus der Schulzeit auf oder Einsamkeitsgefühle. Diese miesen Momente aus der biografischen Vergangenheit dienen einem gerne dazu, um Unzulänglichkeiten oder Probleme zu deuten. Natürlich, so sagt man sich dann, rühren gegenwärtige Anfechtungen aus den Kränkungen der Jugendzeit her: Schwere Kindheit, schweres Leben, lautet die populäre Gleichung.