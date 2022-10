Nach Unfall in Langenthal – Schwer verletzter Beifahrer im Spital verstorben Am vergangenen Mittwoch waren zwei Personen bei einem Unfall mit einem Brückenpfeiler schwer verletzt worden. Der Beifahrer ist am Samstagabend verstorben. Sarina Keller

Der Beifahrer, der bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Mittwochabend schwer verletzt und in kritischem Zustand ins Spital gebracht worden war, ist am Samstagabend im Spital verstorben.

Der 22-jährige Lenker sowie der 21-jährige Beifahrer waren auf der Bern-Zürichstrasse in Richtung Bützberg unterwegs gewesen, als das Auto von der Fahrbahn abkam und in einen Brückenpfeiler prallten. Beide Männer waren dabei schwer verletzt worden.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 21-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern wohnhaft. Die Polizei ermittelt zum Unfall.

