Nach Sturz von Mauer in Bern – Schwer verletzter 24-Jähriger verstirbt im Spital Am frühen Sonntagmorgen wurde er schwer verletzt in der Brunngasshalde aufgefunden, nun ist der junge Mann im Spital verstorben.

Am Sonntag war ein Mann in der Stadt Bern bei der Brunngasshalde unterhalb einer Mauer schwer verletzt aufgefunden worden (wir berichteten). Nun ist er am Freitagmittag im Spital seinen schweren Verletztungen erlegen, teilt die Kantonspolizei mit.

Es handle sich um einen 24-jährigen, im Kanton Waadt wohnhaften Schweizer. Gemäss aktuellen Erkenntnissen müsse davon ausgegangen werden, dass der Mann sich zuvor auf der kleinen Plattform bei der Brunngasse aufgehalten hatte und dann eine Mauer hinunterstürzte.

pkb/ngg