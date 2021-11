In einer Wohnung in Bümpliz – Schwer verletzte Person gefunden, mutmasslicher Täter festgenommen Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag eine schwer verletzte Person in einer Wohnung gefunden und wenig später in Bern unter Waffenandrohung einen Mann festgenommen.

In der Nacht auf Sonntag erhielt die Kantonspolizei Bern kurz vor 1.20 Uhr die Meldung, dass in einer Bümplizer Wohnung eine Person von einem Mann schwer verletzt worden sei. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, hätten sich die Einsatzkräfte darauf Zutritt in die Liegenschaft verschafft und die schwer verletzte Person in der Wohnung finden. Sie wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Wenig später fand eine Patrouille beim Bollwerk in Bern einen Mann, auf den die Beschreibung des mutmasslichen Täters zutraf. Die Einsatzkräfte konnten ihn unter Waffenandrohung ohne Gegenwehr anhalten und brachten ihn für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache. Der 35-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen.

Die Kantonspolizei Bern ermittelt zum genauen Hergang der Ereignisse aufgenommen.

pd/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.