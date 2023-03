Uetendorf wählt – Schweizweit bestens vernetzt Trudi Mösching (SVP) kandidiert gegen ihren Gemeinderatskollegen Hannes Zaugg-Graf (GLP) für das Gemeindepräsidium von Uetendorf. Sie hat das politische Geschäft von der Pike auf gelernt. Marc Imboden

Trudi Mösching: Sie liebt den Wintersport und möchte Gemeindepräsidentin von Uetendorf werden. Foto: PD

Es ist, als ob die Sonne im Gesicht von Trudi Mösching (59) aufgehen würde. Sie erzählt von ihrem Leben und kommt zum Kapitel, in dem sie mit ihrem Mann und dem ersten Kind nach Uetendorf zieht. Nicht irgendwo in die Gemeinde, sondern in den Ortsteil Hofmättli, der ein paar Hundert Meter vom Zentrum entfernt liegt. «Es war Liebe auf den ersten Blick», sagt sie, «und daran hat sich bis heute nichts geändert.» Eine Weide endet bloss wenige Meter vor ihrem Wohnzimmerfenster. Dahinter: grüne Wiese und die Stockhornkette am Horizont. Idylle pur.