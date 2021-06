Juniorinnen-EM in Bern – Schweizerinnen verpassen die Medaillen deutlich Anna Jurt und Lea Egloff belegen in Bern nur Platz 7. Sie hatten sich eine klar bessere Platzierung erhofft. Reto Pfister

Anna Jurt (rechts) übernimmt im Laserrun von Lea Egloff Foto: Patric Spahni

Der Mittwoch mit der Entscheidung in der Frauen-Staffel hätte der erste Höhepunkt aus Schweizer Sicht an der Juniorinnen-EM in Bern sein können. Anna Jurt (Bern) und Lea Egloff (Scherzingen TG) nahmen den Wettkampf als Anwärterinnen auf eine Medaille auf.

Diese verpassten sie jedoch klar. Jurt und Egloff gerieten spätestens nach drei Abwürfen in der dritten Disziplin Reiten klar ins Hintertreffen, auch der abschliessende Laserrun verlief nicht wunschgemäss. Auf der zweiten Runde ihres Abschnitts konnte Jurt wenigstens noch einen Rang gutmachen; die Schweizerinnen liefen als Siebte ins Ziel.

«Wir hatten uns viel mehr erhofft», zog die 19-Jährige Bilanz. «Es gibt jedoch Tage, an denen wenig zusammenläuft. Und heute war so einer.» Lea Egloff und sie hätten gekämpft, sich vielleicht sogar gegenseitig ein bisschen zu sehr gepusht.

Jurt blickte danach bereits auf den Sonntag, an dem sie im Einzel zu den Kandidatinnen für einen Spitzenplatz gehört. «Auf diesen Wettkampf freue ich mich», sagt sie. «Wichtig ist, dass ich mich gut konzentrieren kann und nicht verkrampfe. Eine Medaille zu gewinnen, wäre ein Traum.»

