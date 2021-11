Umstrittene Tüftler - Schweizer Start-up will Strahlung in Tschernobyl «neutralisieren»

Umstrittene Methode – Schweizer Start-up will Strahlung in Tschernobyl «neutralisieren» Eine Genfer Firma behauptet, radioaktiv verseuchte Gebiete reinigen zu können. Dahinter steckt ein Tüftler, der einigen als Genie gilt, bei Wissenschaftlern aber auf Skepsis stösst. Rita Flubacher

Wollen die Lösung für kontaminierte Böden gefunden haben: Der Amerikaner Andrew Niemczyk (l.) und sein Schweizer Geschäftspartner Frank Muller. Foto: PD

An Ideen, wie man radioaktive Strahlung bekämpfen könnte, fehlt es nicht. 2018 erhielt der französische Physiker Gérard Mourou zusammen mit zwei anderen Forschenden den Nobelpreis für «bahnbrechende Erfindungen im Bereich der Laserphysik».

Damit, so verkündete Mourou, lasse sich beispielsweise die Zeitspanne von Radioaktivität von einer Million Jahre auf 30 Minuten reduzieren. Der Haken an der Sache: Der Energieaufwand dafür ist so gigantisch, dass das Projekt fallen gelassen wurde.

Senkung um 37 Prozent?

Und jetzt das: Man ramme 4849 dünne, unterschiedlich lange Röhren aus Polyethylen in den Boden einer 1 Hektar grossen Parzelle in Tschernobyl. Und nur ein Jahr später sollen Messungen zeigen, dass die radioaktive Verseuchung des Bodens im Schnitt um 46 Prozent und Strahlenbelastung in der Luft um 37 Prozent gesunken sei.