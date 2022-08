Tennisclub Interlaken – Schweizer Spitzenspieler standen im Finale Bei den Meisterschaften des Tennisclubs Interlaken setzte sich der topgesetzte Igor Smilansky, die Nummer 25 der Schweiz, gegen Alejo Prado, Nummer 31, durch.

Glückliche Gesichter nach dem Turnier (v.l.): Nicola Burri, Andy Kämpf, Alejo Prado, Igor Smilansky, Fabrice Mühlheim und TCI-Präsident Adrian Zwahlen. Foto: PD

Freud und Leid für die Organisatoren der 59. Ausgabe der Tennismeisterschaften des Tennisclubs Interlaken (TCI): Zwar meldeten sich bei den Herren nur 10 statt der sonst üblichen 20 bis 25 Spieler an. Dafür durfte sich das OK über eine bisher nie dagewesene Spielstärke freuen. Der ursprünglich aus Israel stammende Igor Smilansky ist die Nummer 25 im Schweizer Ranking. Er setzte sich im Finale gegen den gebürtigen Argentinier Alejo Prado, die Nummer 31 im Schweizer Ranking, mit 6:2 und 6:1 klar durch und ging als Sieger hervor.

Und ein Wimbledon-Teilnehmer

Ein weiterer Teilnehmer, der in der Tennisszene kein Unbekannter ist, nahm bereits zum zweiten Mal am Turnier in Interlaken teil: George Bastl war im Mai 2000 die Nummer 71 in der ATP-Rangliste, und sein grösster Erfolg war ein Sieg über Pete Sampras über fünf Sätze in Wimbledon.

Rund 60 Tennisfans fanden laut den Veranstaltern den Weg auf die Anlage, um das Finale von der Tribüne aus zu verfolgen. Im nächsten Jahr feiert der Tennisclub die 60. Ausgabe dieses Turniers. Zum Jubiläum will sich der TCI etwas einfallen lassen, um ein schönes Turnier mit vielen Teilnehmern anzubieten.

PD

