Wahlen beim Weltpostverein – Schweizer Skandal-Kandidat wird abgestraft Pascal Clivaz hat die Wahl zum Generaldirektor des Weltpostvereins deutlich verpasst. Damit endet eine skandalbefrachtete Zeit für die einzige Berner UNO-Organisation. Benjamin Bitoun

Der Weltpostverein mit Sitz in Bern erhält eine neue Führungsspitze. Foto: Christian Pfander

Er wollte ganz nach oben, als einziger Schweizer an die Spitze einer UNO-Organisation. Trotz Skandalen und negativen Gerichtsurteilen hielt er hartnäckig an seiner Kandidatur fest. Jetzt wurde er brutal dafür abgestraft: Die Rede ist von Pascal Clivaz, dem aktuellen Vizegeneraldirektor des Weltpostvereins (UPU).

Am Weltkongress der Organisation, die seit 147 Jahren von Bern aus den internationalen Postverkehr regelt, wollte sich der 53-jährige Walliser am Mittwoch in Abidjan (Elfenbeinküste) von den Delegierten der 192 Mitgliedsstaaten zum höchsten Pöstler wählen lassen und den Kenianer Bishar A. Hussein ablösen.