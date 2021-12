Welthits aus Schaffhausen – Schweizer programmieren Bahn-Game, auf das Asiaten abfahren Die Firma Urban Games feiert mit Simulationsspielen wie «Transport Fever» vor allem im Ausland Erfolge. Die treuen Fans helfen mit, die Spiele noch besser zu machen. Edith Hollenstein

Bisher hat die Firma Urban Games drei Videospiele auf den Markt gebraucht, darunter das neuste «Transport Fever 2» (links). Bild: Ela Çelik

Verkehrte Welt in Schaffhausen. Keine IT-Auslagerung nach Indien oder China, sondern: Schweizer Programmierer entwickeln ein Spiel, das in Asien gern gespielt wird. «Transport Fever 2» wird zu 98 Prozent ins Ausland exportiert, zum Beispiel nach Deutschland. Aber auch in den USA, und eben in Asien entwickelt sich das Schweizer Computergame mehr und mehr zu einem Renner.

Bei «Transport Fever 2» der Schaffhauser Firma Urban Games baut die Spielerin oder der Spieler mit Strassen und Schienen ein Verkehrsnetz auf, um die Wirtschaft zu entwickeln. Es werden Menschen und Fracht transportiert. Ziel Spiels ist es, möglichst grosse Städte zu bauen und so viel Geld auf dem Konto zu haben. Um Schienen verlegen oder den Bahnhof vergrössern zu können, kann man jederzeit einen Kredit aufnehmen, was aber die Zinsen in die Höhe treibt.