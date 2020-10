Auch Akanji positiv getestet

In der Schweizer Nationalmannschaft hat es den nächsten Spieler erwischt. Manuel Akanji wurde im Rahmen der zusätzlichen Testreihe positiv auf Corona getestet, teilte der Schweizerische Fussballverband (SFV) nur eine Stunde vor dem Anpfiff des Kroatien-Spiels mit. Der Verteidiger befindet sich präventiv in Isolation und zeigt keine Symptome. Weitere Abklärungen seien im Gange.

Nach umgehender Abklärung mit der Gesundheitsbehörde des Kantons St. Gallen kann das Spiel Schweiz – Kroatien um 20.45 Uhr im Kybunpark aber wie geplant stattfinden.

Manuel Akanji (rechts) musste sich in Isolation begeben. (Foto: Freshfocus)

Shaqiri ist kein Spreader im Nationalteam

Die Ansteckung könne dabei nicht auf Xherdan Shaqiri zurückgeführt werden. Der SFV erhielt diesbezüglich vorab mündlich die Information, dass Shaqiris positives Testergebnis wohl auf eine frühere Infektion zurückzuführen und er deshalb nicht infektiös sei. Dies ergab sich aus einem zusätzlich durchgeführten Bluttest mit sicherem Nachweis von Antikörpern.

Welchen Einfluss die aktuelle Faktenlage auf den weiteren Verlauf des Zusammenzugs mit den Auswärtsspielen der Uefa Nations League gegen Spanien (Samstag in Madrid) und Deutschland (Dienstag in Köln) hat, ist in Abklärung. Sobald das weitere Vorgehen geklärt ist, will der SFV am Donnerstag weiter informieren.