Ukraine-Krieg in den sozialen Medien - Schweizer Nachrichtendienst spricht von «Beeinflussungsaktivitäten»

Ukraine-Krieg in den sozialen Medien – Schweiz ist das Ziel von Fake-News-Kampagnen, sagt der Nachrichtendienst Während der russischen Angriffe in der Ukraine werden Tausende Videos geteilt. Ihre Echtheit ist schwer überprüfbar. Der Nachrichtendienst kann wenig tun, obwohl er von «Beeinflussungsaktivitäten» im Sinne der Russen weiss. Andreas Tobler

Schon bald eine Million Likes für ein Video, bei dem niemand weiss, wann und wo es aufgenommen wurde. Foto: Tiktok (Screenshot)

Ein Kampfflugzeug schiesst auf uns zu, feuert weisse Projektile in unsere Richtung, dreht dann ab – und wird dabei offensichtlich von einem Flak getroffen. Neonfarbene Projektile werden wie der Strahl eines Wasserschlauchs in den Nachthimmel gefeuert. Auf dem Handybildschirm schwingt der Strahl erst nach rechts, dann nach links – ohne das Flugzeug zu treffen. «Ich kann es nicht glauben, dass wir einen Krieg auf Tiktok verfolgen», schreibt eine anonyme Nutzerin in den Social Media – und erhält dafür innert kürzester Zeit über 6000 Likes.