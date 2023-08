Schweizer Meister aus Oberdiessbach – Der Überflieger Moriz Urwyler flog an der Schweizer Meisterschaft im Segelfliegen hoch hinaus. Der Pilot über Nachwuchssorgen und die faszinierende Welt über den Wolken. Luc Marolf

Wo ist hier oben und unten? Die Welt von Moriz Urwyler über den Wolken kennt keine Grenzen. Foto: PD

«Das Segelfliegen ist meine grosse Leidenschaft», bringt es Moriz Urwyler auf den Punkt. Im Frühling sorgte der Oberdiessbacher an der Schweizer Meisterschaft im Segelfliegen für eine Überraschung: An seinem ersten Wettkampf überhaupt gewann er gleich den Titel als Juniorenmeister. Trotz seines Erfolgs ist Urwyler nicht abgehoben, sondern gibt sich bodenständig: «Segelfliegen ist in erster Linie eine Gefühlssache.»