Waffen auf Abwegen – Schweizer Maschinenpistolen landeten im Separatistengebiet

Krieg in der Ukraine im News-Ticker Explosionen im Zentrum von Kiew | Kreml: Putin telefoniert mit Macron | Sorge wegen Kämp­fen bei Tscherno­byl

Armeeeinheiten greifen die Ukraine an mehreren Flanken an, die Regierung in Kiew spricht von einem grossangelegten Krieg. Wir berichten laufend.