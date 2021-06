Weltweiter Mindeststeuersatz – Schweizer Konzerne sollen weniger Sozialabgaben bezahlen Nach dem Beschluss der grossen Industriestaaten zeichnen sich für Firmen wie Nestlé oder Novartis steigende Gewinnsteuern ab. Steuerexperten fordern nun eine anderweitige Entlastung. Holger Alich , Markus Diem Meier , Isabel Strassheim

Die Arbeitsplätze sollen in der Schweiz bleiben: Wissenschaftlerinnern im Labor bei Novartis in Basel. Foto: Laurids Jensen (Novartis)

Für den britischen Finanzminister Rishi Sunak ist der Beschluss der G-7 über die geplante Mindestbesteuerung von Konzernen eine «historische Einigung». Einige Beobachter schwärmen schon davon, dass nun der als schädlich empfundene Standortwettbewerb ein Ende finden könnte. «Der reine Steuerwettbewerb wird eingeschränkt, doch damit verlagert sich der Wettbewerb nur auf andere Felder», meint dagegen Christian Frey, stellvertretender Leiter Finanzen und Steuern bei Economiesuisse.

Fakt ist: Die Schweiz ist von der Unternehmenssteuer-Revolution besonders betroffen. Das Land muss sich was einfallen lassen, damit Konzerne auch in Zukunft hier Arbeitsplätze schaffen. Denn die Pläne der Finanzministerinnen und -minister der G-7-Staaten für eine weltweite Mindeststeuer zielen auf Konzerne wie Roche, Novartis oder Nestlé und damit auf die führenden Schweizer Firmen. Für sie werden sich die Steuern erhöhen.

300 bis 400 Schweizer Konzerne betroffen

«Von der Mindeststeuer sind nur grosse Firmen mit mehr als 750 Millionen Euro Umsatz betroffen, nicht die KMU», erklärt Economiesuisse-Experte Frey. Laut Schätzungen gibt es in der Schweiz 300 bis 400 Konzerne in dieser Grössenordnung. «Es wird in der Schweiz also zu einer Zweiteilung des Steuerrechts kommen», so Frey.

In Basel-Stadt, wo die beiden Pharmakonzerne ihren Hauptsitz haben, beträgt der Unternehmenssteuersatz rund 13 Prozent, er soll auf mindestens 15 Prozent steigen. Doch das ist noch nicht alles: Zugleich sollen hochprofitable Konzerne einen Teil ihres Gewinns dort versteuern, wo sie ihre Umsätze erzielen.

Der Deal im Detail Infos einblenden Das neue Steuerregime für globale Konzerne, auf das sich die G-7-Finanzministerinnen und -minister am Wochenende geeinigt haben, entspricht weitgehend Plänen, die beim Club der reichen Länder OECD schon im Vorfeld in Planung waren. Auch deshalb werden die Massnahmen kaum scheitern. Sie umfassen zwei Teile oder «Säulen». Säule 1 sieht vor, dass internationale Konzerne dort Steuern bezahlen, wo sie Umsätze erzielen, auch wenn sie ihren Sitz zum Beispiel in einer Steueroase haben. Die zweite Säule hat eine globale Mindeststeuer zum Ziel. In beiden Fällen sind aber nur globale Konzerne betroffen, also solche mit einem Umsatz ab 750 Milliarden Euro. Die Verteilung der Gewinnsteuern nach Säule 1 setzt bei der Gewinnmarge an (Gewinn in Prozent des Umsatzes). Liegt diese unter 10 Prozent, wird keine Gewinnsteuer umverteilt. Erzielt ein globaler Konzern aber eine Marge von mehr als 10 Prozent, wird ein Fünftel des Gewinns aus dieser Überschussmarge in den Absatzländern versteuert. Der Verteilungsschlüssel orientiert sich neben dem Umsatz, den das Unternehmen in einem Empfängerland erzielt, auch an den dort üblichen Steuersätzen. Die zweite Säule hat zusätzlich zum Zweck, dass Unternehmen einen minimalen Gewinnsteuersatz nicht unterschreiten. Wie von den USA gewünscht, sehen die G-7-Staaten ein Minimum von 15 Prozent vor. Wird ein Unternehmen an einem Ort tiefer besteuert, kann ein anderes Land die Differenz von einer Tochter- oder Muttergesellschaft einfordern. An der ersten Säule mit Steuern, die sich am Umsatz orientieren, haben die USA wenig Freude, weil sie vor allem US-Internetfirmen betrifft. Einige europäische Länder haben sogar geplant, eine solche einseitig einzuführen. Deshalb hat der vormalige US-Präsident Donald Trump diese mit Strafzöllen belegt. Die neue US-Regierung unter Joe Biden hat die Zölle vorübergehend wieder ausgesetzt in der Hoffnung, einen Deal zu erreichen. Dieser Konflikt im Hintergrund ist ein wichtiger Grund, weshalb es jetzt rasch vorwärtsgeht mit einer Steuer-Einigung. (mdm)

Das trifft die Schweiz ebenso: Die Pharmafirmen Roche und Novartis weisen hohe Gewinnmargen auf und erzielen den Grossteil ihres Umsatzes nicht in ihrem Sitzstaat. In der Schweiz als kleinem Staat werden naturgemäss nur wenig Medikamente abgesetzt, weswegen ein Teil der Steuern durch die neuen Regeln in andere Staaten abwandert. Allen voran in die USA, den grössten Pharmamarkt.

Der Turm der Roche ragt aus dem Nebelmeer in Basel. Der Stadtkanton will für die Pharmaindustrie attraktiv bleiben.

Foto: Peter Wehrli

Die geplante Reform hat also zwei Effekte: Da profitable Konzerne wie Roche einen Teil ihrer Gewinnsteuern dort zahlen müssen, wo sie ihre Umsätze erzielen, verliert die Schweiz Steuereinnahmen. Schätzungen gehen von einigen Hundert Millionen Franken pro Jahr aus.

Gleichzeitig werden aber die Unternehmenssteuern für Konzerne auf 15 Prozent steigen. Dadurch erhöhen sich die Einnahmen. «Unter dem Strich dürfte die Schweiz durch die Reform kurzfristig mehr Steuern einnehmen», schätzt Econonomiesuisse-Experte Frey. Das gilt aber nur, wenn keine Firmen abwandern.

«Wir wollen die Steuereinnahmen und Arbeitsplätze hier halten», sagt Sven Michal, Sprecher des Finanzdepartments Basel-Stadt. Deshalb diskutieren Bund und Kantone derzeit verschiedene Ideen, wie mit den zusätzlichen Steuergeldern Ausgleichsmassnahmen bezahlt werden können, damit der Standort Schweiz attraktiv bleibt.

Martin Hess, Leiter Steuern bei Swissholdings, bringt das Dilemma auf den Punkt: «Bisher hatte die Schweiz einen Vorteil bei den Steuern, aber einen Nachteil bei den Löhnen. Der Steuervorteil verschwindet nun weitgehend, der Lohnnachteil aber bleibt.»

«Ein Ansatz könnten Zuschüsse zu den Sozialversicherungsbeiträgen der Firmen sein», sagt Steuerexperte Hess. «Solche Zuschüsse gibt es zum Beispiel in Spanien, Schweden, Österreich oder Holland. Frankreich, Grossbritannien oder auch Deutschland kennen ähnliche Ansätze», erklärt er. Diese Idee hatte auch der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler in dieser Zeitung genannt. In den Fachgremien kursieren bereits Listen mit Instrumenten, wie EU-Staaten ihre Konzerne bei den Lohnnebenkosten entlasten. Die Liste soll quasi als Werkzeugkasten für die Schweiz dienen. Beispiel: In Deutschland können Firmen 25 Prozent der Lohnkosten der Beschäftigten im Forschungs- und Entwicklungsbereich von der Gewinnsteuer abziehen. Spanien erlässt Firmen bis zu 40 Prozent der Sozialversicherungsbeiträge für jene Beschäftigte, die im Bereich Forschung und Entwicklung arbeiten. Knackpunkt Rechtssicherheit «Wir müssen Mittel finden, die ökonomisch einen vergleichbaren Effekt wie eine Steuersenkung haben», gibt Christian Frey von Economiesuisse als Ziel aus. «Die Debatte hierzu steht erst am Anfang.» Das zuständige Eidgenössische Finanzdepartement will sich nicht in die Karten schauen lassen, an welche Ausgleichsmassnahmen die Regierung denkt. Die Schweiz sei «gut vorbereitet», heisst es nur. Die Massnahmen müssen dabei nicht nur die Konzerne von den Zusatzsteuern entlasten, sie müssen auch international akzeptiert sein. Was sicher nicht geht, ist zum Beispiel, Roche jenen Betrag als Forschungssubvention zurückzugeben, den der Konzern aufgrund der erhöhten Gewinnsteuern zahlen muss. Noch ist die Steuerreform aber nicht in trockenen Tüchern. Viele Fragen sind noch offen, zum Beispiel, welche Bemessungsgrundlage herangezogen werden soll, sprich, wie der zu versteuernde Gewinn definiert ist. Christian Lüscher, Präsident der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats, sieht daher keinen Grund zur Panik. Im Standortwettbewerb habe die Schweiz weiterhin gute Karten.

