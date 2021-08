Übernachten am See und am Fluss – Schweizer Hotels, nah am Wasser gebaut Am Wasser zu wohnen, ist der Traum vieler, aber an Schweizer Seeufern und Flüssen ist nicht genügend Platz für alle. Hier sind neun preiswerte Hotels, in denen man sich den Traum temporär erfüllen kann. Artur Vogel (Travelcontent)

Das Hotel Villa Emden auf den Isole di Brissago im Lago Maggiore. Foto: Unsplash / Patrick Federi

Waldhaus am See, St. Moritz GR

Das Waldhaus am See liegt rund 15 Minuten vom Dorfzentrum von St. Moritz entfernt. Foto: zvg

Das 3-Stern-Superior-Hotel Waldhaus am See liegt am Seeufer im Engadiner Ferienort St. Moritz. Erbaut wurde das seither immer wieder renovierte Traditionshaus 1885; 98 Jahre später erhielt es unter der Besitzerfamilie Bernasconi seinen jetzigen Namen. Das Waldhaus liegt ruhig, aber nur 5 Gehminuten vom Bahnhof und 15 vom Dorfzentrum entfernt. Die Aussicht über den See und in die Berge geniesst man auch im Grand Restaurant bei einem gediegenen Vier- oder Fünfgangmenü. Im Devil’s Place, den das «Guinnessbuch der Rekorde» als weltweit bestbestückte Whiskybar führt, finden Liebhaber 2500 verschiedene Whiskys.

waldhaus-am-see.ch; Doppelzimmer ab 220 Franken pro Nacht

Hotel Le Prese bei Poschiavo GR

Von der Terrasse des Hotels Le Prese hat man freie Sicht auf den Lago di Poschiavo. Foto: zvg

Ebenfalls im Bündnerland, aber jenseits des Berninapasses im Puschlav steht das Hotel Le Prese direkt am Ufer des Lago di Poschiavo in einem weitläufigen Park. Das 1855 als Kurhaus erbaute 4-Stern-Hotel bietet Stil, Eleganz und eine nostalgische Atmosphäre. Nach einer wechselvollen Geschichte übernahm die Stiftung der Basler Mäzenin Irma Sarasin-Imfeld das leer stehende Haus und eröffnete es 2013 im alten Glanz. Grosszügige Zimmer, ein Wellnessbereich, mehrere Säle und Tagungsräume und die erstklassige italienische Küche im Restaurant La Perla (14 von 20 Punkten im Gourmetführer «Gault Millau») sorgen dafür, dass man in der prächtigen, im Herbst vielfarbig leuchtenden Landschaft der Valposchiavo erholsame Tage verbringen kann.

hotel-le-prese.swiss; Doppelzimmer ab 260 Franken pro Nacht

Hotel Villa Emden, Isole di Brissago, Lago Maggiore (TI)

Die Villa Emden ist von einem botanischen Garten umgeben. Foto: zvg

Das Hotel Villa Emden auf den Brissago-Inseln im Lago Maggiore ist von einem üppigen, 2,5 Hektaren grossen botanischen Garten umgeben. Die Villa im klassizistischen Stil mit direktem Zugang zum Strand liess der Hamburger Kaufmann und Kunstsammler Max Emden errichten, nachdem er die Inseln 1927 gekauft hatte. Autos gibt es keine; man kommt im Boot aus Porto Ronco oder Ascona. Von den edel ausgestatteten Zimmern geniesst man einen unverstellten Blick auf den See. Im Restaurant und auf seiner Terrasse werden regionale Spezialitäten und Weine serviert. Abends sind der prächtige Sonnenuntergang und der Mond, der sich im See spiegelt, inbegriffen.

villaemden.com; Doppelzimmer ab 255 Franken pro Nacht

Berghotel Trübsee ob Engelberg OW

Nach den Bergabenteuern kann man sich im Berghotel Trübsee entspannen. Foto: zvg

Wenn die Tagesausflügler abends weg sind, geniesst man hier, mitten in der eindrücklichen Bergwelt des Titlis, himmlische Ruhe. Aber vorher lässt man sich im Berghotel Trübsee am gleichnamigen Seelein mit einem köstlichen Viergangmenü verwöhnen. Hat man den Tag mit sportlichen Aktivitäten verbracht, zum Beispiel einer ausgedehnten Wanderung, schläft es sich in den komfortablen Zimmern tief und ruhig. Am nächsten Tag stärkt man sich am grosszügigen Frühstücksbuffet für neue Bergabenteuer.

hoteltruebsee.ch; Doppelzimmer ab 260 Franken pro Nacht (inkl. Halbpension für 2 Personen)

Hotel des Balances, Luzern

Vom Hotel des Balances aus sieht man viele Luzerner Sehenswürdigkeiten. Foto: myswitzerland.com

Direkter am Wasser, nein, teilweise sogar über dem Wasser als das Hotel des Balances (Zur Waage) in Luzern liegt keines. Wenn man auf der Terrasse des 4-Stern-Hauses ein gediegenes Mahl zu sich nimmt (14 «Gault Millau»-Punkte), fliesst die Reuss buchstäblich unter einem durch. Von den Zimmern mit Reuss-Blick hat man Aussicht auf einige der berühmtesten Sehenswürdigkeiten, etwa die Kapellbrücke und die barocke Jesuitenkirche. Direkt hinter dem Hotel liegt die Luzerner Altstadt mit mittelalterlichen Plätzen und vielen Boutiquen, Restaurants und Bars.

balances.ch; Doppelzimmer ab 220 Franken pro Nacht

Romantik-Hotel Beau Rivage, Weggis LU

Das Beau Rivage in Weggis hat eine eigene Bootsanlegestelle. Foto: zvg

Das Romantik-Hotel Beau Rivage in Weggis liegt am Ufer des Vierwaldstättersees und besitzt eine eigene Bootsanlegestelle. Im beinahe mediterranen Mikroklima von Weggis und Vitznau gedeihen Palmen und andere exotische Pflanzen. Im Beau Rivage geniesst man Komfort und Ambiance. Die Zimmer zur Seeseite bieten eine spektakuläre Aussicht auf den Vierwaldstättersee und die Berge. Den Gästen stehen ein geheiztes Gartenschwimmbad, ein Whirlpool, ein Dampfbad und ein Solarium zur Verfügung. Weggis ist Ausgangspunkt für Ausflüge auf die Rigi und den Vierwaldstättersee.

beaurivage-weggis.ch; Doppelzimmer ab 253 Franken pro Nacht

Hotel Schloss Schadau, Thun BE



Vom Park des Hotels Schadau aus hat man einen wunderbaren Blick auf den See und die Berge. Foto: zvg

In einer weitläufigen Parkanlage auf der Halbinsel Schadau am unteren Ende des Thunersees steht Schloss Schadau. Es wurde 1846 bis 1854 für den reichen Neuenburger Abraham de Rougemont in einer Mischung aus Neugotik und Neurenaissance erbaut. Seit fast 100 Jahren gehört es der Stadt Thun. Nach einem umfassenden Umbau wurde es 2019 als 3-Stern-Hotel mit gediegenem Restaurant, Weinbar, Festsaal und mehreren Salons und Seminarräumen eröffnet. Von der Gartenterrasse und aus einigen der neun individuellen, altmodischen, aber mit zeitgemässem Komfort ausgestatteten Zimmern und Suiten geniesst man den Blick auf See und Berner Alpen.

schloss-schadau.ch; Doppelzimmer ab 190 Franken pro Nacht

Hotel Schloss Romanshorn, Bodensee (TG)

Das Schloss Romanshorn liegt zwischen Jachthafen, Seepark und dem Fährhafen. Foto: zvg

Am Bodensee als erstrangiger Ausflugsregion gibt es zahllose Hotels in allen Preisklassen. Aussergewöhnlich ist sicher das Schloss Romanshorn (TG). Im mehr als 600 Jahre alten Schloss direkt am See wurde 2017 ein 3-Stern-Hotel eröffnet. Die meisten Zimmer bieten Balkon und Seesicht. Auch das Restaurant, in welchem schweizerische und internationale Gerichte serviert werden, hat eine Terrasse mit Seeblick. Das Schloss liegt zwischen Jachthafen, Seepark und dem Fährhafen mit direkter Fährverbindung nach Friedrichshafen am deutschen Bodenseeufer.

schlossromanshorn.ch; Doppelzimmer ab 180 Franken pro Nacht

Centro Magliaso, Lago di Lugano (TI)

Das Centro Magliaso aus der Vogelperspektive. Foto: zvg

Das Centro Magliaso ist ein spezieller Ort direkt am Luganersee. Das Centro wurde 1945 als Gruppenunterkunft für kirchliche Lager gegründet, hat sich aber im Lauf der Jahre zu einem Feriendorf (oder Resort) gewandelt. Auf dem weitläufigen Gelände stehen zehn ältere und neuere Gebäude, teilweise soeben renoviert, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse von Familien, Paaren, Gruppen oder Menschen mit Behinderungen erfüllen, und zwar zu erschwinglichen Preisen. Liegewiese, Kinderspielplatz, ein kleiner Strand, das Angebot diverser Sportarten, eine Lounge, Tagungsräume sowie ein Selbstbedienungsrestaurant mit grosser Terrasse runden das Angebot ab.

centro-magliaso.ch; Doppelzimmer ab 128 Franken pro Nacht

Rating: Die 125 besten Hotels der Schweiz

Fehler gefunden?Jetzt melden.